Άρης: Συνεχίζονται οι αφίξεις

Μετά τις τέσσερις χθεσινές αφίξεις, ο μπασκετικός Άρης υποδέχεται σήμερα Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Άλεξ Αντετοκούνμπο

Οι αφίξεις συνεχίζονται για τον Άρη. Μετά τους τέσσερις καλαθοσφαιριστές που πάτησαν χθες Θεσσαλονίκη, σήμερα, Δευτέρα, αναμένονται οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Άλεξ Αντετοκούνμπο. Οι δύο καλαθοσφαιριστές φτάνουν Ελλάδα και περνούν άμεσα από εργομετρικά τεστ, ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα και από εκεί θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έρχεται και εκείνος από την πρωτεύουσα.

Τελευταίος, χρονικά, θα φτάσει για τον Άρη ο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος θα μπει στο πρόγραμμα με μια μίνι καθυστέρηση, την Τρίτη, λόγω προσωπικών ζητημάτων.