Πρόβλημα στην Ισπανία: Χωρίς τον Αμπάλντε στο Eurobasket

Ο Αλμπέρτο Αμπάλντε αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού και τελικά δε θα βρίσκεται στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο στο Eurobasket 2025.
Όπως ανακοίνωσε η ισπανική Ομοσπονδία, ο 29χρονος αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο και αναμένεται να μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες με πρόβλημα στον προσαγωγό.
Η Ισπανία είναι στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Γεωργία και την Βοσνία.
🚨 OFICIAL | Alberto Abalde abandona la concentración de #LaFamilia por lesión.— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025
