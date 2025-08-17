Πρόβλημα στην Ισπανία: Χωρίς τον Αμπάλντε στο Eurobasket

Χωρίς τον Αλμπέρτο Αμπάλντε θα παραταχθεί στο Eurobasket η Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία.

Ο Αλμπέρτο Αμπάλντε αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού και τελικά δε θα βρίσκεται στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο στο Eurobasket 2025.

Όπως ανακοίνωσε η ισπανική Ομοσπονδία, ο 29χρονος αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο και αναμένεται να μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες με πρόβλημα στον προσαγωγό.

Η Ισπανία είναι στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Γεωργία και την Βοσνία.