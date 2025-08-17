Αντίπαλοι Ελλάδας: Με πρωταγωνιστή τον Νούρκιτς η Βοσνία έριξε 30άρα στη Μ. Βρετανία

Άνετη νίκη πέτυχε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επί της Μεγάλης Βρετανίας με 103-73 στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά στο Βέλγιο και ενόψει του Eurobasket.

Η αντίπαλος της Ελλάδας στον όμιλο της Κύπρου στο Eurobasket είχε πρωταγωνιστή τον Γιουσούφ Νούρκιτς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τέσσερις ακόμα παίκτες έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων, συμπεριλαμβανομένου του Αμάρ Γκέγκιτς με 16 πόντους με 5/6 σουτ από τον πάγκο. Ακόμα, ο Άτιτς είχε 12 πόντους και οι Καμένιας, Χαλίλοβιτς από 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρά πρώτοι σκόρερ ήταν ο Μάιλς Έσον και ο Αμίν Αντάμου με 12 πόντους έκαστος, ενώ ο Νόα Χόρκλερ της Καρδίτσας είχε 4 πόντους σε 15’.

Το τουρνουά του Βελγίου ολοκληρώνεται σήμερα με την οικοδέσποινα χώρα να παίζει με τη Βοσνία (17:00).

Τα δεκάλεπτα: 19-35, 46-64, 56-88, 73-103