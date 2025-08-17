Στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή ο Ντάρκο-Κέλι, ακόμα τέσσερις αφίξεις σήμερα (vid)

Ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι έκανε την αρχή, ανοίγοντας τον κύκλο των αφίξεων των ξένων των παικτών του Ηρακλή.

Έπειτα από ένα πολύωρο ταξίδι και καθυστέρηση μιας ώρας, ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ έφτασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ξεκινώντας το ταξίδι του από τη Μοντάνα και με ενδιάμεσους σταθμούς το Ντένβερ και το Μόναχο.

Ο Ντάρκο-Κέλι είναι ο πρώτος από τους ξένους παίκτες του Ηρακλή που έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν σήμερα ακόμα τέσσερις. Στις 12:55 αναμένεται να αφιχθή ο Κόουλ-Τζον Σίλας, στις 14:00 οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ και Λανς Ουέρ και στις 20:25 ο Κάιλ Φόστερ. Κρις Σμιθ και Τζάστιν Ράιτ είναι προγραμματισμένο να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Αυγούστου αντίστοιχα.

Η προετοιμασία του Ηρακλή ξεκινάει τη Δευτέρα (18/8) με την πρώτη προπόνηση και παράλληλα από την ίδια μέρα ξεκινούν οι ιατρικές και εργoμετρικές εξετάσεις των παικτών.