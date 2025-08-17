Τέλος από την Μπάγερν Μονάχου ο Νέιπιερ

Παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Σαμπάζ Νέιπιερ.

Οι Βαυαροί αποχαιρέτησαν τον 34χρονο Αμερικανό πόιντ γκαρντ μετά από μία σεζόν κοινής πορείας, ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε στην ομάδα.

Ο Νέιπιερ είχε 10,3 πόντους με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 94% στις βολές, 3,2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 21’ συμμετοχής και σε σύνολο 33 αγώνων στην περσινή Ευρωλίγκα, ενώ στη γερμανική λίγκα είχε 8,5 πόντους, 3 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.