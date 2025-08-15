Γκρίζλις: Ο Τζάρεν Τζάκσον αλλάζει νούμερο και συμβολίζει μία νέα αρχή

Ο Τζάρεν Τζάκσον θα φοράει τη νέα σεζόν το νούμερο «8» ώστε να συμβολίσει μία νέα αρχή.

Ο Τζάρεν Τζάκσον ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Μέμφις Γκρίζλις και σύμφωνα με το «NBC News» θα αλλάξει τον αριθμό στη φανέλα του.

Πιο συγκεκριμένα, δε θα φοράει πλέον το «13» που φοράει από τη rookie του σεζόν αλλά θα έχει στην πλάτη του το «8», το οποίο είχε φορέσει ο πατέρας του.

«Είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα. Είναι κάτι πολύ προσωπικό για την οικογένειά μου. Έχω μια πραγματική σύνδεση με τον αριθμό 8. Αγγίζει το έδαφος των νέων ξεκινημάτων. Είναι άπειρο. Είναι απλά ένα καλό μέρος για να αντλήσεις ενέργεια» ανέφερε ο παίκτης.