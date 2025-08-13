Ρισασέ για Χοκς: «Σε 4-5 χρόνια θα μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ζακαρί Ρισασέ σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Ατλάντα Χοκς σε 4-5 χρόνια θα μπορούν να διεκδικούν το πρωτάθλημα.

Οι Ατλάντα Χοκς έχουν μία τρομερή off-season καθώς απέκτησαν τον Κρίσταπς Πορτζίνγκις, τον Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Ουόκερ και τον Λουκ Κενάρντ, ενώ κατάφεραν να διατηρήσουν τον βασικό τους κορμό.

Παρά τις κινήσεις που έγιναν, ο Ζακαρί Ρισασέ δε πιστεύει πως οι Χοκς μπορούν ακόμα να θεωρηθούν από τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Θεωρεί πως σε τέσσερα με πέντε χρόνια θα μπορεί η ομάδα να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Μιλώντας στο «Clique.tv» ανέφερε: «Πρέπει να έχουμε υπομονή. Θέλω να σκέφτομαι πως σε 4-5 χρόνια θα μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το να κερδίσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ είναι πολύ δύσκολο».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 20χρονος είχε 12,4 πόντους και 3,5 ριμπάουντ ενώ ήταν μέλος και της All-Rookie First Team.