Ράις: «Ομάδες της Euroleague υπογράφουν παίκτες απλά επειδή έπαιξαν στο ΝΒΑ» (pic)

Ο Ταϊρίς Ράις σε ανάρτησή του τόνισε πως ομάδες της Euroleague υπογράφουν παίκτες μόνο και μόνο επειδή αγωνίστηκαν στο ΝΒΑ.

Ο Ταϊρίς Ράις προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media και αναφέρθηκε στις μεταγραφές των ΝΒΑers στην Euroleague.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR τόνισε πως οι ομάδες υπογράφουν παίκτες απλά και μόνο επειδή έπαιξαν στο ΝΒΑ και θα φέρουν δημοσιότητα και όχι με σκοπό το μπάσκετ και τη νίκη.

«Κάποιες ομάδες της Euroleague υπογράφουν παίκτες απλά επειδή έπαιξαν στο ΝΒΑ. Είναι μία αλλαγή που συμβαίνει. Περισσότερη δημοσιότητα και διασκέδαση, λιγότερο μπάσκετ και νίκη. Υποθέτω το θετικό είναι ότι θα αυξηθούν οι πωλήσεις» έγραψε στο Χ.