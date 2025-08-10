Εύκολη φιλική νίκη με Βαλαντσιούνας η Λιθουανία κόντρα στην Γεωργία

Με τον Βαλαντσιούνας παρών η Λιθουανία επικράτησε εύκολα της Γεωργίας με 77-54 μπροστά σε 6.703 θεατές στο Κάουνας.

Ο σταρ των Νάγκετς ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, μετρώντας 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 μπλοκ με μόλις 14′ συμμετοχής. Από την Γεωργία, αντίπαλος της Εθνικής μας στον όμιλο της Κύπρου, δεν αγωνίστηκε ο Τορνίκε Σενγκέλιαπου δεν ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους, ενώ για τους Λιθουανούς δεν πάτησαν παρκέ οι Τάντας Σεντέκερσκης και Μάντας Ρουμπσταβίσιους.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-29, 53-45, 77-54