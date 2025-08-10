Ήττα από τη Σλοβακία και έκτη θέση για την Ελλάδα στο Eurobasket

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωμπάσκετ U20 (β’ κατ.) που διεξάγεται στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας η Εθνική Νέων Γυναικών χάνοντας με 68-54 από τη Σλοβακία. Η Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση και η Σλοβακία την 5η.

Η Εθνική Νέων Γυναικών δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή της κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε η αντίπαλος, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε την ανατροπή, αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια.

Με τις άμυνες να κυριαρχούν κύλησαν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, καθώς και οι δύο ομάδες δύσκολα έβρισκαν το καλάθι και το 10-10 στο τέλος α΄δεκαλέπτου ήταν απόλυτα φυσιολογικό.

Το σκηνικό άρχισε να αλλάζει όταν η Σλοβακία με σωστές επιλογές στην επίθεση ξέφυγε με 23-14 (13’15’’), αλλά η Εθνική με καλάθια από Ταμπάκου και Τσινασλανίδου πλησίασε σε 23-20 (15’). Η Σλοβακία άνοιξε εκ νέου τη διαφορά κάνοντας το 41-26 (19’) για να μειώσει με τρίποντο η Στολίγκα σε 41-29 στο τέλος του β΄δεκαλέπτου.

Με καλάθι της Στολίγκα η διαφορά έπεσε στους 10 πόντους (41-31, 21’20’’) όμως και πάλι η Σλοβακία μεγάλωσε την ψαλίδα μεταξύ των δύο ομάδων (45-31, 24’). Με ένα επιμέρους 8-0 η Ελλάδα πλησίασε στους 6 πόντους (45-39, 27’), και με καλάθια από τις Κοφινά και Κυριακούδη μείωσε στους τρεις πόντους (50-47) με την συμπλήρωση της γ’ περιόδου.

Η Σλοβακία πήρε εκ νέου διαφορά (59-47, 32, 30’’) με την Εθνική Νέων Γυναικών να έχει βραχυκυκλώσει σε άμυνα και επίθεση. Με την Ελλάδα να μην βρίσκει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι η Σλοβακία μεγάλωσε την απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων φτάνοντας στους 16 πόντους (65-49, 34’30’’) και τελικά πήρε τη νίκη με 68-54.

Διαιτητές: Ντοτσένκο (Ουκρανία), Πεσόα (Πορτογαλία), Μακράι (Ουγγαρία)

Δεκάλεπτα: 10-10, 29-41, 47-50, 54-68

Ελλάδα (Δρακάκη): Παρασκευοπούλου 12, Στολίγκα 8(2), Κυριακούδη 8, Μάντζου, Κοφινά 8(2), Τσινασλανίδου 5(1), Σιουμουρέκη 1, Παντώτη, Παπάζογλου 2, Αλιφραγκή, Ταμπάκου 10 (10 ριμπ).

