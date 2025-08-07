MENU
Βαριά ήττα για την Ελλάδα από τη Σλοβακία, παλεύει πλέον για τις θέσεις 5-8

Η Εθνική Νέων Γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σλοβακία, ηττήθηκε με 81-66 και θα παλέψει πλέον για τις θέσεις 5-8 της Β' κατηγορίας του Eurobasket U20.

Η Ελλάδα μπήκε καλύτερα στο παρκέ, αλλά το κακό δεύτερο δεκάλεπτο έδωσε την ευκαιρία στη Σλοβακία να χτίσει διαφορά την οποία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να καλύψει. Πρώτη σκόρερ ήταν η Αριστέα Παρασκευοπούου με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ και ακολούθησαν Στολίγκα και Ταμπάκου με 10 πόντους.

Η Εθνική Νέων Γυναικών έκανε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο όπου βρέθηκε μπροστά με 13-7 (7’) έχοντας μπει δυνατά και με συγκέντρωση στο παρκέ. Η Σλοβακία ανέκαμψε παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με 15-13 (8’15’’) με την Ελλάδα να κλείνει υπέρ της το δεκάλεπτο με 18-17.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η Τσινασλανίδου μπορεί να έδωσε προβάδισμα τριών πόντων στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (20-17, 11’), αλλά η Σλοβακία πήρε τα ηνία επιβάλλοντας τον ρυθμό της, ενώ είχε και καλά ποσοστά ευστοχίας. Ετσι προηγήθηκε με 30-22 (16’) για να φτάσει στο +14 με το τέλος του ημιχρόνου (38-24).

Η Ελλάδα έψαχνε τρόπους να απαντήσει στο καλό δεύτερο δεκάλεπτο της Σλοβακίας. Προσπάθησε να καλύψει τη διαφορά μειώνοντας στους 10 πόντους (57-47, 29’) με την Σλοβακία να εξακολουθεί να ελέγχει τον ρυθμό.

Οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη δεν τα παράτησαν και με καλάθια των Στολίγκα και Κοφινά έφεραν τη διαφορά στους 7 πόντους (65-58, 33’50’’). Η ελληνική αντεπίθεση σταμάτησε όταν η Σλοβακία με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το +12 (70-58, 35’).

Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια με την Σλοβακία να διατηρεί το προβάδισμα και να αναδεικνύεται νικήτρια με 81-66.

Διαιτητές:  Τούκιτς (Λετονία), Ματούσζεβτσα (Πολωνία), Σαλαμπερίντζε (Γεωργία)

Δεκάλεπτα: 18-17, 24-38, 49-61, 66-81

Ελλάδα (Δρακάκη): Παρασκευοπούλου 23(1), Στολίγκα 10(2), Κυριακούδη 3, Μάντζου, Κοφινά 10(1), Τσινασλανίδου 4, Σιουμουρέκη, Παντώτη, Παπάζογλου 4, Αλιφραγκή 2, Ταμπάκου 10.

