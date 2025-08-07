MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κόντρα στην Σλοβακία η Εθνική Νέων Γυναικών για την Β' φάση του Eurobasket U20

Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει την Σλοβακία (16:30) για την Β΄ φάση του Eurobasket U20 με μοναδικό στόχο τη νίκη, μετά την χθεσινή ήττα από την Ουγγαρία.

Η Εθνική Νέων Γυναικών το απόγευμα της Πέμπτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της οικοδέσποινας Ουγγαρίας γνωρίζοντας την ήττα  με 67-49 για την Β' φάση του Ευρωμπάσκετ U20 (Β’ κατ.) που διεξάγεται στο Μίσκολτς.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη αντιμετωπίζει σήμερα (16:30, 7/8) την Σλοβακία, με μοναδικό στόχο τη νίκη που τις δώσει την ευκαιρία πρόκρισης στα play-offs της διοργάνωσης, που οδηγούν στην άνοδο στην Α' κατηγορία του τουρνουά. 

Το πρόγραμμα του F’ Ομίλου

Τετάρτη 6 Αυγούστου
Ουγγαρία – Ελλάδα 67-49
Κροατία – Σλοβακία 70-61

Βαθμολογία
Ουγγαρία 2-0
Κροατία 2-0
Σλοβακία 0-2
Ελλάδα 0-2

Πέμπτη 7 Αυγούστου
16.30 Ελλάδα – Σλοβακία
19.00 Κροατία – Ουγγαρία

