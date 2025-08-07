Κόντρα στην Σλοβακία η Εθνική Νέων Γυναικών για την Β' φάση του Eurobasket U20

Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει την Σλοβακία (16:30) για την Β΄ φάση του Eurobasket U20 με μοναδικό στόχο τη νίκη, μετά την χθεσινή ήττα από την Ουγγαρία.

Η Εθνική Νέων Γυναικών το απόγευμα της Πέμπτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της οικοδέσποινας Ουγγαρίας γνωρίζοντας την ήττα με 67-49 για την Β' φάση του Ευρωμπάσκετ U20 (Β’ κατ.) που διεξάγεται στο Μίσκολτς.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη αντιμετωπίζει σήμερα (16:30, 7/8) την Σλοβακία, με μοναδικό στόχο τη νίκη που τις δώσει την ευκαιρία πρόκρισης στα play-offs της διοργάνωσης, που οδηγούν στην άνοδο στην Α' κατηγορία του τουρνουά.

Το πρόγραμμα του F’ Ομίλου

Τετάρτη 6 Αυγούστου

Ουγγαρία – Ελλάδα 67-49

Κροατία – Σλοβακία 70-61

Βαθμολογία

Ουγγαρία 2-0

Κροατία 2-0

Σλοβακία 0-2

Ελλάδα 0-2

Πέμπτη 7 Αυγούστου

16.30 Ελλάδα – Σλοβακία

19.00 Κροατία – Ουγγαρία