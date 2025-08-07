Κόντρα στην Σλοβακία η Εθνική Νέων Γυναικών για την Β' φάση του Eurobasket U20

Η Εθνική Νέων Γυναικών το απόγευμα της Πέμπτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της οικοδέσποινας Ουγγαρίας γνωρίζοντας την ήττα με 67-49 για την Β' φάση του Ευρωμπάσκετ U20 (Β’ κατ.) που διεξάγεται στο Μίσκολτς.
Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη αντιμετωπίζει σήμερα (16:30, 7/8) την Σλοβακία, με μοναδικό στόχο τη νίκη που τις δώσει την ευκαιρία πρόκρισης στα play-offs της διοργάνωσης, που οδηγούν στην άνοδο στην Α' κατηγορία του τουρνουά.
Το πρόγραμμα του F’ Ομίλου
Τετάρτη 6 Αυγούστου
Ουγγαρία – Ελλάδα 67-49
Κροατία – Σλοβακία 70-61
Βαθμολογία
Ουγγαρία 2-0
Κροατία 2-0
Σλοβακία 0-2
Ελλάδα 0-2
Πέμπτη 7 Αυγούστου
16.30 Ελλάδα – Σλοβακία
19.00 Κροατία – Ουγγαρία