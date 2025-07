Στους London Lions ο Ρέινολντς κι αντίπαλος του Πανιωνίου

Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει στην αγγλική ομάδα, που είναι αντίπαλος του Πανιωνίου στον όμιλο του Eurocup.

Ο Σαβάρ Ρέινολντς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον Δικέφαλο του Βορρά μέτρησε 14,6 πόντους, 5,2 ασίστ και 3,1 ριμπάουντ μέσο όρο στο FIBA Europe Cup.

📝 New signing. Shavar Reynolds Jr. joins the London Lions for the 2025/26 season.



The 6 ft 2 American guard played college basketball at Seton Hall University, where he started 27 games in his senior year, before transferring to Monmouth University. He averaged 14.1 points, 3.1… pic.twitter.com/zzOwTB9hFM