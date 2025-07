Αμερικανός δημοσιογράφος: «Είναι προφανές πως ο Βαλαντσιούνας θέλει να συνεχίσει εκτός ΝΒΑ» (pic)

Ο έμπειρος σέντερ τη Δευτέρα (14/7) έκανε αινιγματικές δηλώσεις για το μέλλον του και δεν φάνηκε ενθουσιασμένος με την επισημοποίηση του trade, που τον έστειλε στους Ντένβερ Νάγκετς.

Άλλωστε, όπως σημείωσε η "Magic Euroleague" του SDNA την Κυριακή (13/7), τόσο ο παίκτης, όσο και ο εκπρόσωπός του, έχουν ενημερώσει τους Νάγκετς πως ο "JV" επιθυμεί να μείνει ελεύθερος για να ταξιδέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Aktor.

Ο Αμερικανός ρεπόρτερ, Έβαν Σίντερι, παρουσίασε την αινιγματική ατάκα του Βαλαντσιούνας, με την οποία ο Λιθουανός άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και κατέληξε στο συμπέρασμα, που λίγο - πολύ αποκόμισαν όσοι διάβασαν τις δηλώσεις του παίκτη...

«Οι Νάγκετς ολοκλήρωσαν και επίσημα την ανταλλαγή για τον Βαλαντσιούνας το Σαββατοκύριακο, όμως παραμένει προφανές πως εκείνος προτιμά να παίξει εκτός των ΗΠΑ», τόνισε ο Σίντερι.

Δείτε το σχετικό tweet του:

Jonas Valanciunas remains noncommittal on his current NBA future:



“When I am sure, I will talk about everything,” Valanciunas said this week.



The Nuggets officially completed their trade for Valanciunas over the weekend, but it’s still apparent he would prefer to play overseas. pic.twitter.com/ubk6NFjMYv