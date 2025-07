Έιντελμαν για Βαλαντσιούνας: «Είναι τεράστια ενίσχυση, ανυπομονώ να έρθει και να προσαρμοστεί»

Ο Λιθουανός σέντερ τα είχε βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό, όμως οι Νάγκετς τόνισαν πως τον χρειάζονται και θα τον κρατήσουν στο ρόστερ τους, με τον προπονητή τους μάλιστα να τονίζει ξανά το πόσο χρήσιμος είναι ο Βαλαντσιούνας.

Μιλώντας στην Denver Post, ο Έιντελμαν αναφέρθηκε ξανά στα προσόντα του Βαλαντσιούνας και στο τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του: «Είναι ένας πραγματικός, καθιερωμένος σέντερ εδώ και μια δεκαετία, που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις στο γήπεδο. Όταν λέω πλέιμεϊκερ-σέντερ, εννοώ έναν παίκτη μέσω του οποίου το παιχνίδι μπορεί να καθοδηγηθεί στην επίθεση.

Δεν νομίζω ότι θα πιάσει την μπάλα και θα τρέξει στο τρανζίσιον. Αλλά ήδη κάνουμε κάποια πράγματα που του ταιριάζουν, όπως το σύστημα των πέντε παικτών έξω, οι ντρίμπλες-πάσες στην άλλη πλευρά, το παιχνίδι post απέναντι σε πιο κοντούς παίκτες, η ικανότητά του να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους».

Και συμπλήρωσε για το ομαδικό παιχνίδι του Βαλαντσιούνας: «Ο αριθμός των ασίστ δεν είναι σημαντικός για μένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η ικανότητά του να κυκλοφορεί την μπάλα. Γι' αυτό είναι μια τεράστια ενίσχυση για εμάς. Ανυπομονώ να έρθει και να προσαρμοστεί».

