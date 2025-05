Πόποβιτς: Τέλος από προπονητής των Σπερς μετά από 29 χρόνια, αναλαμβάνει πρόεδρος της ομάδας

Μετά από 29 χρόνια στον πάγκο των Σπερς με τα πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) και τους τρεις τίτλους του προπονητή της χρονιάς (2003, 2012, 2014) ο 76χρονος Αμερικανός κόουτς δε θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας μετά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, έχοντας υποστεί ελαφρύ εγκεφαλικό στις 2 Νοεμβρίου 2024. Έκτοτε, δεν επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας για ιατρικούς λόγους.

Ο Πόποβιτς βρίσκεται στους Σπερς από τον Μάιο του 1994 ως μάνατζερ αρχικά και ως προπονητής από τη σεζόν 1996-1997 μέχρι σήμερα, ενώ διετέλεσε και μέλος του τεχνικού τιμ από το 1988 ως το 1992.. Ο εμβληματικός κόουτς των Σπιρουνιών και του ΝΒΑ είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του NBA με 1.422 νίκες στην κανονική σεζόν της λίγκας.

Ο Πόποβιτς, ο οποίος ήταν o γηραιότερος τεχνικός στην ιστορία του NBA, διετέλεσε επίσης προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA ​​του 2019 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου οι ΗΠΑ κέρδισαν το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο.

This is the end of an era as Popovich, 76, has served as Spurs coach since 1996. And a start of another era: Popovich has already been involved throughout the Spurs offseason in President of Basketball role and will continue to be a vital member of their operations, sources said. https://t.co/DNcgRrNbQ2