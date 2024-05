Ο Αταμάν αποκάλυψε στο SDNA τη συμβουλή του γιου του στους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν τον τελικό! (vid)

Ο Τούρκος προπονητής πριν από χρόνια, όταν βρισκόταν στην Αναντολού Εφές, είχε αναφέρει πως ο γιος του, Σαρπ, αποτελεί τον... άμεσο συνεργάτη του στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Ο Αταμάν Junior ταξιδεύει συχνά στα εκτός έδρας παιχνίδια του «τριφυλλιού», έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους παίκτες και πριν από λίγους μήνες ο head coach των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης εξηγούσε πόσο ήθελε ο Σαρπ τον Κέντρικ Ναν στο ΟΑΚΑ.

Αφού, λοιπόν, ο γιος του κόουτς Αταμάν έχει... προπονητικό και μπασκετικό λόγο, ρωτήσαμε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Aktor για τη συμβουλή που έδωσε ο 14χρονος στα αποδυτήρια της ομάδας, ενόψει του τελικού της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αταμάν «έσκασε» ένα πλατύ χαμόγελο και απάντησε: «Ο Σαρπ έδωσε μια συμβουλή ψυχολογίας για την ομάδα. Τους είπε: "Να σκέφτεστε μόνο την νίκη. Τίποτα, τίποτα άλλο».

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

