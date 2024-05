Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Βιώνει το δικό του… first dance. Μιας νέας εποχής που ευελπιστεί να είναι γεμάτη δόξα, στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία και θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο έναν «γίγαντα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η μεγάλη διαφορά τώρα, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκό, είναι η ίδια η φύση των ομάδων. Για τη «βασίλισσα» συζητιέται πως πρόκειται για το… last dance μιας εποχής ολόκληρης. Ο Ρούντι σταματά, τα χρόνια περνούν και βαραίνουν για Σέρχι-Γιουλ, παίκτες όπως ο Χεζόνια, ο Πουαριέ κι όχι μόνο, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν.

Το άδικο του format με το Final Four έχει επισημανθεί πολλές φορές και όχι άδικα. Ειδικά με την τωρινή μορφή της regular season, της πολύμηνης και επίπονης αγωνιστικής περιόδου πριν τα πλέι οφ και το Final Four, είναι σπουδαίο να τίθενται αντιμέτωποι ο πρώτος με τον δεύτερο.

To mentality που κουβαλούν, είναι αυτό της κατάκτησης κι όχι… της χαράς της συμμετοχής απλά. Χωρίς αυτό να μειώνει φυσικά την επιτυχία που υπάρχει τηρουμένων των συνθηκών για τους δύο «μονομάχους». Κάτι σημαντικό σε αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση για τον τελικό, έχει να κάνει με την ίδια τη δικαιοσύνη που αποδόθηκε.

Last dance vs first dance και απόδοση δικαιοσύνης