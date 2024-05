Η Μονακό δεν ξέχασε το... τρολάρισμα από τη Φενέρ μετά την πρόκριση των Τούρκων στο Final 4 και τώρα ήρθε η απάντησή της. Άλλωστε, οι Γάλλοι είχαν τονίσει από την αρχή πως θα είναι με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και θα στηρίζουν το Τριφύλλι στη μάχη με τους Τούρκους.

Δείτε εδώ το post:

Welcome to the journey 👋 @FBBasketbol https://t.co/ZzlFepepet pic.twitter.com/1sfm6CbvJ2