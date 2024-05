Aνανέωσε ο Πιστιόλης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Νέο συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπέγραψε ο Ανδρέας Πιστιόλης. Η ρωσική ομάδα εξαργύρωσε την πολύ καλή φετινή πορεία του συλλόγου με οδηγό τον Έλληνα τεχνικό και αποφάσισε να επεκτείνει την συνεργασία της μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Να σημειώσουμε ότι ο Ανδρέας Πιστιόλης εργάστηκε στο επιτελείο της ΤΣΣΚΑ ως βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη από το 2014 έως το 2022, κατακτώντας δύο Ευρωλίγκες και πρωταθλήματα και αν μη τι άλλο γνωρίζει πολύ καλά τον σύλλογο.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ανέφερε: Είμαι μέλος αυτής της oμάδας εδώ και 8 χρόνια και ξέρω ότι το να είμαι επικεφαλής προπονητής της ΤΣΣΚΑ, μιας θρυλικής ομάδας μπάσκετ είναι τιμή. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Βατούτιν και την Φουράεβα, για την πίστη τους στην ηγεσία μου και για την εμπιστοσύνη τους. Ταυτόχρονα, είναι επίσης μια μοναδική πρόκληση για κάθε προπονητή στην Ευρώπη και είμαι αποφασισμένος να μετατρέψω αυτήν την πρόκληση σε μια νέα αρχή. Με σκληρή δουλειά, υπομονή, θυσίες, συνέπεια, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση θα μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και τις οπισθοδρομήσεις σε σκαλοπάτι. Θα ξεπεράσουμε τα όρια και θα επαναπροσδιορίσουμε ό,τι είναι δυνατό. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το ταξίδι. Ας γράψουμε ξανά μαζί ιστορία!

Andreas Pistiolis to continue with CSKA 🔴🔵



Head coach Andreas Pistiolis signed a new contract with our club, valid until the end of the 2025-26 season.



More info: https://t.co/qbJS4TiJ03 pic.twitter.com/msc8XLSIE3