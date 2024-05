«Φαβορί για την απόκτηση του Ρολαντ Σμιτς η Μονακό»

Ανατροπή στην υπόθεση του Ρόλαντ Σμιτς. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα το βράδυ της Τετάρτης (7/5) η Βαλένθια ήταν κοντά στο να κλείσει τον Λετονό φόργουορντ της Ζάλγκιρις και μάλιστα με πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ωστόσο η πιθανότητα του να μείνουν οι "νυχτερίδες" εκτός Ευρωλίγκας τη νέα χρονιά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, με την Μονακό να μπαίνει σφήνα στην μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ισπανός ρεπόρτερ, Τσέμα ντε Λούκας, ο οποίος ήταν εκείνος που αποκάλυψε χθες τη συμφωνία Παναθηναϊκού με τον Κέντρικ Ναν, οι Μονεγάσκοι είναι το Νο.1 φαβορί για την απόκτηση του 28χρονου φόργουορντ, με τη διοίκηση του συλλόγου να είναι πρόθυμη να καταβάλει το buy-out στους Λιθουανούς, καθώς ο παίκτης υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ζάλγκιρις



Φέτος, ο Ρόναλντς Σμιτς μέτρησε 10,5 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

ÚLTIMA HORA: Rolands Smits no jugará en Valencia Basket. El AS Monaco tiene la pole position para ficharlo pagando la salida de Zalgiris Kaunas.



Rolands Smits won’t play for Valencia. AS Monaco is in pole position to sign him by paying his release clause of Zalgiris.