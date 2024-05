Τα «έτσουξε» ο Κάραγκερ και πήρε συνέντευξη από τον Σάντσο τραυλίζοντας (vids)

Η Ντόρτμουντ πήρε μία σπουδαία νίκη με σκορ 1-0 κόντρα στην παρί Σεν Ζερμέν και έκανε το πρώτο βήμα στην προσπάθειά της να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ, επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει από το 2013.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος ήταν «παρών» στην αναμέτρηση ως δημοσιογράφος του CBS Sports, έδωσε το δικό του ρεσιτάλ αφού έγινε «ένα» με τους οπαδούς της Μπορούσια και βίωσε τη νίκη επί της γαλλικής ομάδας περισσότερο σαν φίλαθλος παρά ως ρεπόρτερ.

όλα άρχισαν πριν το ματς όταν βρέθηκε ανάμεσα στους υποστηρικτές της Ντόρτμουντ για να λάβει μερικές αντιδράσεις, με εκείνους να του προσφέρουν μπύρα και αυτός όλο χαρά να μην σκέφτεται καν να αρνηθεί.

Το σόου του πρώην θρύλου της Λίβερπουλ συνέχισε, όταν μετά το παιχνίδι μαζί με το εμβληματικό τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πίτερ Σμάιχελ, έδσαν το δικό τουςσχόλιο για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση. Ο «Κάρα» εμφανίστηκε ιδιαίτερα... ευδιάθετος και αντιμετώπιζε αρκετή δυσκόλια στο να μιλήσει κανονικά, προκαλώντας το γέλιο σε όλο το πλατό, ανάμεσά τους και ο Τιερί Ανρί.

Τα πλάνα μιλάνε από μόνα τους για το πώς έζησε ο Κάραγκερ την εν λόγω βραδιά την οποία τόσο εμείς όσο και αυτός θα θυμόμαστε για πολύ καιρό, αν βέβαια μετά από όσες μπύρες κατάφερε να πιει.

when you’re in a "who‘s a bigger bvb fan" competition and you’re up against jamie carragher who just made it his own mission to personally make sure that jadon sancho won’t leave anytime soon pic.twitter.com/36S0jOx1e7