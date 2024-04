Ρέτζι Μίλερ, Πέτζα Στογιάκοβιτς και Ρομέιν Σάτο εισέρχονται στο FIBA Hall of Fame

Αυτό ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ για την κλάση του 2024, με τα ονόματα των ΝΒΑers Ρέτζι Μίλερ και Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς να ξεχωρίζουν. Ο πρώτος, εκτός από τη 18ετή θητεία του στους Ιντιάνα Πέισερς, κατέκτησε ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα του 1996 και ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο στον Καναδά το 1994.

Ο… δικός μας Πέτζα από το ξεκίνημα ουσιαστικά της καριέρας του με τον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του ελληνικού Κυπέλλου (1995) και εκτός από τον τίτλο του ΝΒΑ με τους Ντάλας Μάβερικς (2011), είχε ακόμα δύο σπουδαίες διακρίσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Με τη Σερβία (τότε Γιουγκοσλαβία) κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 στην Ιντιανάπολις, καθώς και το EuroBasket 2001 στην Τουρκία, όπου και αναδείχθηκε Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Μεταξύ των νέων μελών που θα ενταχθούν στο FIBA Hall of Fame ο θρυλικός προπονητής Νταν Πίτερσον και ο Ρομέιν Σάτο, που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων και στον Παναθηναϊκό (2010-12)

