Παπανικολάου: «Περήφανος και τυχερός για το πως εξελίχθηκε η καριέρα μου»

Ο Κώστας Παπανικολάου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πορεία του στον Ολυμπιακό και την εξέλιξη της καριέρας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague:

Για τα πρώτα του βήματα με τα «ερυθρόλευκα»: «Ήρθα σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός και ήταν σημαντικό το πρώτο μου παιχνίδι. Θυμάμαι ότι ο προπονητής μου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προσπαθούσε να μου πει να κάνω τα απλά πράγματα και να μην υπερβάλλω, να μην προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό».



Για την παρουσία του στο Final Four του 2012, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague: «Είχα καλό Final Four στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν ήταν αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι η φωτογραφία που δείχνει ότι κατακτήσαμε το τρόπαιο, κάτι που ήταν σημαντικό για όλους. Είμαι ευλογημένος που κατέκτησα την Euroleague, είναι πολύ σημαντικό για εμένα και το πώς εξελίχθηκε η καριέρα μου μετά από αυτό το τρόπαιο».



Για την κατάκτηση της EuroLeague το 2013, στον δεύτερο σερί τίτλο του Ολυμπιακού: «Το να επιστρέψουμε στο Final Four και να κατακτήσουμε την EuroLeague με νέο προπονητή ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την σεζόν με δύο ήττες, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε, να δουλεύουμε. Ο κόουτς Μπαρτζώκας συνέχισε να ψάχνει τρόπους ώστε να παίξουμε σωστά και βρεθήκαμε σε δεύτερο σερί Final Four και γίναμε back to back πρωταθλητές. Αυτό ήταν απίστευτο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβεί αυτό».



Για τον περσινό τελικό της EuroLeague και την ήττα από την Ρεάλ: «Αυτό το παιχνίδι ήταν δύσκολο. Είπα στα παιδιά ότι αυτή είναι η ζωή, ο αθλητισμός. Βρεθήκαμε μπροστά με έναν πόντο λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Το γεγονός ότι κοιτάζω όλες αυτές τις φωτογραφίες και βλέπω ότι στην τελευταία είμαι πάλι σε ένα Final Four είναι σημαντικό όταν κοιτάς την καριέρα σου. Είμαι περήφανος και αισθάνομαι τυχερός για το πώς εξελίχθηκε η καριέρα μου».