«Πάγωσαν» οι Σίξερς: O Εμπίιντ τραυματίστηκε στο γόνατο - Επέστρεψε και παίζει κανονικά (vid)

Ο σέντερ των Σίξερς, στα μέσα του δεύτερου δωδεκαλέπτου, έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα αλλά προσγειώθηκε άτσαλα και έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το γόνατό του προκαλώντας συναγερμό στους Σίξερς.

Ο Εμπίιντ αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς, ωστόσο ο συναγερμός έληξε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αφού ο σέντερ των Σίξερς επέστρεψε κανονικά στο παρκέ!

