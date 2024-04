Επίσημο: Αυτή είναι η «dream team» που κατεβάζουν οι ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το ρόστερ της που θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ερχόμενο καλοκαίρι. Παράλληλα γνωστά έγιναν και τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει το σύνολο του Στιβ Κερ, τα οποία θα λάβουν χώρα σε Λας Βέγκας, Άμπου Ντάμπι και Λονδίνο.

Αναλυτικά το ρόστερ των ΗΠΑ:

Στεφ Κάρι, Ντέβιν Μπούκερ, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, Άντονι Έντουαρντς, Τζρου Χολιντεϊ. ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Καουάι Λέοναρντ, Τζοέλ Εμπίντ, Άντονι Ντέιβις, Μπαμ Αντεμπάγιο

Τα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ΗΠΑ

Greatness Unites.



The 2024 USA Men's National Team is here.



🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/I2jOLsrcQv