Σταμάτησε τον Ζβέρεφ ο Σερούντολο (vids)

Ο 25χρονος Αργεντινός, Νο.22 στον κόσμο, λύγισε τον 27χρονο Γερμανό (Νο.5) με 6-3, 6-4 σε 89 λεπτά, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε βάρος παίκτη του Top 5. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, τα πάει περίφημα κόντρα σε τενίστες της τοπ δεκάδας και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει έξι νίκες στους τελευταίους εννιά αγώνες του!

Έγινε ο πρώτος Αργεντινός που περνάει στην οκτάδα της διοργάνωσης μετά τον σπουδαίο Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο το 2012 και θα παίξει για τέταρτη φορά σε προημιτελική φάση τουρνουά Masters.

Εκεί θα βρει τον Τέιλορ Φριτζ (Νο.13), που άφησε εκτός με 7-6(2), 6-4 τον Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.9) και θα παίξει και εκείνος για πρώτη φορά στους «8» της Μαδρίτης.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η Ίγκα Σβιόντεκ έχασε το πρώτο σετ από την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια (που απέκλεισε χθες τη Μαρία Σάκκαρη), όμως γύρισε την εις βάρος της κατάσταση και πήρε τη νίκη με 4-6, 6-0, 6-2. Θα εμφανιστεί για δεύτερη σερί χρονιά στα ημιτελικά του τουρνουά και θα συναντήσει τη νικήτρια του ματς ανάμεσα στην Μάντισον Κις και την Ονς Ζαμπέρ.

Cerundolo ousts Zverev in Madrid 😱 @FranCerundolo makes a Masters 1000 quarter-final for the third year running! #MMOpen pic.twitter.com/EtF51MJ5Qw

Clay-lor Fritz 🧱@Taylor_Fritz97 impressively takes care of Hurkacz 7-6(2) 6-4 to reach his first quarter-final in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/NHDqcvhnrr