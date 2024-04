Δήλωσε συμμετοχή για το draft του ΝΒΑ 2024 ο Νίκολα Τόπιτς

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Νίκολα Τόπιτς δήλωσε συμμετοχή στο επερχόμενο draft του ΝΒΑ, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζερ του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο νεαρός άσος θα δοκιμάσει να... ανοίξει τα φτερά του στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ύστερα από μια πολύ καλή σεζόν στην Ευρώπη με την φανέλα της Μέγκα και του Ερυθρού Αστέρα. Μάλιστα σύμφωνα με τους Αμερικανούς και τις προβλέψεις που κάνουν, ο Νίκολα Τόπιτς, μπορεί να βρεθεί μέσα στην πρώτη 5άδα των επιλογών του draft.

Την φετινή σεζόν ο ταλαντούχος γκαρντ μέτρησε 18,6 πόντους, 6,9 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 13 παιχνίδια της Αδριατικής Λίγκας με την φανέλα της Μέγκα, ενώ το τελευταίο διάστημα δεν έχει αγωνιστεί με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου λόγω τραυματισμού.

Nikola Topic, Aba league rising star 2024, as well as member of ideal starting five of the league, declared for Nba draft 2024! @excelbasketball #BeoBasket