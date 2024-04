Μυθικός Μαριάνοβιτς: Αστόχησε επίτηδες σε βολή για να πάρουν οι φίλαθλοι δωρεάν φαγητό (vid)

Όπως συνηθίζεται στο NBA, αν κάποιος αστοχήσει σε δύο συνεχόμενες βολές στη τέταρτη περίοδο, τότε όλοι οι φίλαθλοι στο γήπεδο θα πάρουν δωρεάν φαγητό, με τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς να έχει διάθεση για... κέρασμα.

Ο Σέρβος σέντερ πήγε στην γραμμή των βολών λίγο πριν την λήξη του αγώνα και αστόχησε στην πρώτη, με το γήπεδο να ξεσηκώνεται και τον Μαριάνοβιτς πριν εκτελέσει την δεύτερη να λέει προς τους φιλάθλους: «Αυτό είναι από εμένα».

Ο πολύπειρος σέντερ αστόχησε, οι φίλαθλοι τον αποθέωσαν και ο Μαριάνοβιτς ύψωσε το χέρι του θέλοντας τα εύσημα για το... κέρασμα που έκανε.

Boban missed the free throw on purpose so the crowd can win free chicken 😂



A man of the people. pic.twitter.com/GmGhy3eA8H