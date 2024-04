NBA: Τα ζευγάρια των playoffs και play in στην δυτική περιφέρεια

Ολοκληρώθηκε και στη δυτική περιφέρεια η regular season του NBA, με τα ζευγάρια σε playoffs και play in να είναι πλέον γνωστά.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εξασφάλισαν την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, με τους Ντένβερ Νάγκετς να τερματίζουν στην 2η θέση και τους Τίμπεργουλβς να βγαίνουν χαμένοι, αφού κατέκτησαν την 3η θέση και θα διασταυρωθούν με τους Φοίνιξ Σανς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζευγάρι των Κλίπερς με τους Μάβερικς, ενώ Λέικερς, Πέλικανς, Κινγκς και Ουόριορς, θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στα playoffs μέσα από το play in tournament.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στα playoff της Δύσης

Θάντερ vs Πέλικανς ή Λέικερς ή Κινγκς ή Ουόριορς

Νάγκετς vs Πέλικανς ή Λέικερς

Τίμπεργουλβς vs Σανς

Κλίπερς vs Μάβερικς

Τα ζευγάρια στο play in tournament

Πέλικανς - Λέικερς (17/4, 2:00)

Κινγκς - Ουόριορς (17/4, 4:30)

*Τα playoffs του NBA σε Ανατολή και Δύση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Απριλίου.

