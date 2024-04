Κάτοικος Κάουνας για τουλάχιστον ακόμα έναν χρόνο ο Μπιρούτις

Ο 26χρονος Λιθουανός σέντερ ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Ζαλγκίρις, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι για 1+1 χρόνο. Υπάρχει δηλαδή η επιλογή επέκτασης έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Μπιρούτις, ο οποίος έχει 7,6 πόντους, 3,8 ριμπαόυντ και 0,5 κοψίματα κατά μέσο όρο στη φετινή Ευρωλίγκα ανέφερε για την ανανέωση: «Νιώθω πολύ καλά εδώ, η Ζαλγκίρις είναι ένας από τους καλύτερους οργανισμούς της Ευρώπης, με σπουδαίους φιλάθλους και το κίνητρο του να παραμείνω στο Κάουνας ήταν πολύ μεγάλο. Μεγάλωσα στις ακαδημίες της ομάδας και εδώ είναι το σπίτι μου».

Να σημειωθεί πως ο Μπιρούτις επέστρεψε πέρσι (2022) στη Ζαλγκίρις, στην οποία ανήκε και από το 2014 έως το 2020 με ενδιάμεσους δανεισμούς του όμως σε άλλα λιθουανικά κλαμπ.

