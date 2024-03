Aντεμπάγιο για Σποέλστρα: «Είμαι ακόμα θυμωμένος μαζί του»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Καβαλίερς εξέφρασε το παράπονο του για το προπονητή του Έρικ Σποέλστρα.

Ο Αμερικανός σέντερ που βρίσκεται στους Χιτ από το 2017 ανέφερε πως είναι ακόμα θυμωμένος με τον Σποέλστρα διότι στα δυο πρώτα χρόνιας της καριέρας του δεν τον άφησε να αγωνιστεί.

“Είμαι ακόμη θυμωμένος με τον κόουτς Σπόλστρα, καθώς δεν με άφησε να αγωνιστώ τα πρώτα δύο χρόνια μου. Αυτό ξέρετε δείχνει την εμπιστοσύνη που οι προπονητές μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μπορώ να βγω εκεί έξω στο παρκέ και να είμαι παραγωγικός για την ομάδα μου”

Να θυμίσουμε ότι ο πολύπειρος τεχνικός βρίσκεται στον οργανισμό των Χιτ από το 1997 ως ασίσταντ και από το 2008 ανέλαβε head κόουτς κατακτώντας δύο πρωταθλήματα το 2012 και το 2013. Mάλιστα πριν λίγους μήνες ο Σποέλστρα συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου του, για ακόμη οκτώ χρόνια έναντι 120 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας φυσικά ρεκόρ, αφού μόνο ο Γκρεγκ Πόποβιτς τον ξεπερνάει σε συνεχόμενη παρουσία με έναν οργανισμό στη λίγκα.

“I’m still mad at [Erik Spoelstra] because he didn’t really let me play my first two years. But it just shows the trust that you know obviously the coaches have in me to go out there and produce.”



