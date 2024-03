Μούσα: «Αυτό που συμβαίνει με τον Βεζένκοφ στο ΝΒΑ είναι πολύ περίεργο»

Ο Ντζάνα Μούσα σε συνέντευξή του στο "Basketnews" μίλησε για την πορεία του Σάσα Βεζένκοφ στο ΝΒΑ, αφήνοντας αιχμές στον τρόπο με τον οποίο τον διαχειρίζονται οι Σακραμέντο Κίνγκς.

Να θυμίσουμε πως ο παίκτης από την Βοσνία έχει ζήσει την εμπειρία του ΝΒΑ, καθώς σε ηλικία 19 ετών αγωνίστηκε για δυο σεζόν με τους Μπρούκλιν Νετς. Έπειτα επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Αναντόλου Εφές, ενώ στην συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία για την Μπρεογκάν και έπειτα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μούσα μίλησε για την πορεία του Βούλγαρου φόργουορντ, αλλά και για τον Βασίλιε Μίσιτς, δυο παίκτες που αναδείχθηκαν MVP στην Εuroleague, ωστόσο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού δεν έχουν βρει τα πατήματα τους.

«Και οι δύο όμως, αν πάρουν την ευκαιρία μπορούν να κάνουν αίσθηση με το παιχνίδι τους. Έχω μείνει έκπληκτος με την υπόθεση Βεζένκοφ δεν ξέρω τι πραγματικά γίνεται. Έκανε μία τρομερή σεζόν στην EuroLeague, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης, οι Κινγκς έδειξαν από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ τον θέλουν, αλλά δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να δείξει τι μπορεί να κάνει. Οταν του δοθεί η δυνατότητα πιστεύω πως θα... σαρώσει. Το ίδιο ισχύει και με τον Βάσα (Μίτσιτς)»

Dzanan Musa disagrees that Vasilije Micic and Sasha Vezenkov are struggling in the NBA 🗣️ pic.twitter.com/L1vvSZwmco