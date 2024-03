Τα αδέρφια από το Αμέρικα που αφήνουν υποσχέσεις! (pics, vid)

Είναι πραγματικότητα και σίγουρα όχι ευχάριστη το γεγονός ότι εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχουν πολλοί ποιοτικοί Ελληνες παίκτες. Το γιατί δεν είναι της παρούσης, το σίγουρο είναι ότι η χώρα μας (όπως και άλλες ευρωπαϊκές) δεν έχει την παραγωγή, που θα έπρεπε να έχει.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η ομοσπονδία να αναζητάει τρόπους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και το κάνει αυτό και πέρα από τα όρια της Ελλάδας υπό την έννοια ότι έχει συστήσει το Greek Abroad, μία διαδικασία, που στόχο έχει να εντοπίζει δικά μας παιδιά, που βρίσκονται μακριά από την χώρα μας.

Ελληνόπουλα, δηλαδή, που δίνουν τον δικό τους αγώνα σε διάφορες χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ, εκεί, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας. Κάπως έτσι ανακαλύφθηκε η γεννημένη το 2007 Νίκι Κερστάιν, για την οποία είχαμε αναφερθεί πέρυσι (https://www.sdna.gr/mpasket/1070442_niki-kerstain-neo-asteri-toy-mpasket-gynaikon-poy-erhetai-apo-tin-ameriki-pics-vid).

Η Κερστάιν πήρε το ελληνικό διαβατήριο και είναι έτοιμη να παίξει στην Εθνική Νεανίδων. Υπάρχουν, όμως, και δύο Ελληνόπουλα, για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πρόκειται για τα δύο αδέρφια, Νικ και Αλεξ Γκλάρος-Σταυρόπουλος.

Ο πρώτος είναι γεννημένος το 2009 και ο δεύτερος δύο χρόνια μικρότερος. Είναι αμφότεροι κοντά στα 208 εκατοστά με τους ανθρώπους των εθνικών ομάδων να τους τσεκάρουν συνεχώς και να ετοιμάζονται να τους «φακελώσουν» ακόμη περισσότερο, καθώς πρόκειται για καλές έως πολύ καλές περιπτώσεις.

AAU just finished but we already started our off season conditioning & shooting workouts for these two brothers. 2025 6’10 @Alex_GS34 & 2027 6’9 @nicholas_gs34. pic.twitter.com/x30r3R7RiZ