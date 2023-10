Σίξερς: Χωρίς τους Χάρντεν, Εμπίιντ και Κορκμάζ κόντρα στους Σέλτικς

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστούν και πάλι οι Σίξερς κοντρα στους Σέλτικς. Όπως έγινε γνωστό, ο Νικ Νερς δεν θα έχει στην διάθεση του τους Τζέιμς Χάρντεν, Τζοέλ Εμπίιντ και Φούρκαν Κορκμάζ.

Να θυμίσουμε ότι η ομάδα της Φιλαδέλφεια αγωνίστηκε και πριν δυο μέρες κόντρα στους Σέλτικς στα πλαίσια των φιλικών προετοιμασίας των ομάδων του ΝΒΑ, με τους τρεις παίκτες να απουσιάζουν και πάλι.

No James Harden, Joel Embiid and Furkan Korkmaz for the Sixers tonight vs. the Boston Celtics. pic.twitter.com/cCk0hRm2nn