Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα η απόσυρση φανέλας του Φραγκίσκου Αλβέρτη (pic)

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερή τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Σαν σήμερα λοιπόν (11/10) το 2009 πριν από 14 χρόνια το «τριφύλλι» απέσυρε την φανέλα του «Φράγκι» στον ουρανό του ΟΑΚΑ. Μια συγκινητική βραδιά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, το οποίο αποχαιρέτησε μια από τις σπουδαίες μορφές του Παναθηναϊκού.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης έγραψε την δικιά του ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού, κατακτώντας 11 πρωταθλήματα, 8 Κύπελλα, 5 τρόπαια της EuroLeague και 1 Διηπειρωτικό.

Φυσικά αυτή η μέρα δεν μπορεί να ξεχαστεί και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να το υπενθυμίσει στους φίλους της με ένα tweet.

Δείτε το post:

On this day: October 10, 2009 ☘️



Fragiskos Alvertis, our captain, had his jersey retired in crowded OAKA 4️⃣💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/suwy8nHQis