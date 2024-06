Επικός Μουρίνιο: «Μπέλιγχαμ έλα στην Φενέρμπαχτσε!» (vid)

Ο «special one» είναι πλέον ο νέος προπονητής της Φενέρμπαχτσε, με τον Μουρίνιο να δίνει το παρών στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του Champions League, έχοντας και σύντομο διάλογο με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο νεαρός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε από τον Μουρίνιο να βγει φωτογραφία με την μητέρα του, με τον Πορτογάλο προπονητή να μην του χαλάει το χατίρι, ζητώντας με χιουμοριστική διάθεση να πάει στην Φενέρμπαχτσε.

Jude Bellingham: “I asked José Mourinho for a picture with my mum, she’s fancied him for years!".



📸 Jude Bellingham takes the picture…



Jose Mourinho: "Now you come to Fenerbahçe!" 💛💙

