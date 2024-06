Ο Γερμανός θρύλος είπε «αντίο» στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον καλύτερο τρόπο, αφού έφτασε τα έξι Champions League στην καριέρα του με το 2-0 κόντρα στην Ντόρτμουντ.

Μάλιστα ο Τόνι Κρόος λίγο πριν το τέλος έγινε αλλαγή, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο και μετά το σφύριγμα έτρεξε στους οπαδούς τον Μερένχες που του είπαν «αντίο» μετά από 10 χρόνια στον σύλλογο.

TONI KROOS SAYS GOODBYE TO THE FANS! 🤍 pic.twitter.com/1DovztqPbg