Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ Vs Λούκα Ντόντσιτς: Δύο wannabe MVPs στη μεγαλύτερη μάχη!

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Λούκα Ντόντσιτς τραβούν όλα τα βλέμματα πάνω τους στο Καναδάς-Σλοβενία. Ποιος θα γευτεί τη δόξα;

Το καλύτερο από τη φάση των προημιτελικών του Μουντομπάσκετ 2023 μένει για το τέλος! Καναδάς και Σλοβενία ολοκληρώνουν το πρόγραμμα των «8» (06/09, 15:30) και ο νικητής θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στα ημιτελικά, απέναντι στην Σερβία.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς δεν μιλάμε μόνο για ένα ντέρμπι με τα όλα του, αλλά στο επίκεντρο θα είναι οι «αστέρες» και υποψήφιοι για το βραβείο MVP, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Λούκα Ντόντσιτς.

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο true leader του Καναδά

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε... θόρυβο με το όνομά του, πριν καν εμφανιστεί στο φετινό Μουντομπάσκετ και οι προσδοκίες ήταν εξαρχής μεγάλες. Και τις δικαίωσε! O 25χρονος γκαρντ των Θάντερ έχει κάνει υπερηχητικές εμφανίσεις και η συνέχεια αναμένεται το ίδιο συναρπαστική.

Ο SGA έχει πάρει τον Καναδά από το χέρι και τον οδηγεί ως πραγματικός ηγέτης προς την κορυφή. Μετράει 23.8 πόντους, 5.2 ασίστ, 6.6 ριμπάουντ και 1.6 κλεψίματα σε 29.2 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο do-or-die παιχνίδι με την κάτοχο του τίτλου, Ισπανία, βγήκε μπροστά και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη (85-88) με 30 πόντους, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Λούκα Ντόντσιτς, όλη η Σλοβενία στις πλάτες του

Η Σλοβενία εναποθέτει όλες τις ελπίδες της πάνω στον Λούκα Ντόντσιτς. Ο 24χρονος παίκτης των Μάβερικς έχει προλάβει να γευτεί την επιτυχία με την εθνική του, κατακτώντας το χρυσό στο EuroBasket του 2017, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η ομάδα του δεν προκρίθηκε στο Μουντομπάσκετ του 2019, ενώ στο EuroBasket 2022 τερμάτισε στην 6η θέση.

Φέτος, ο Ντόντσιτς επέστρεψε στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση κι έχει προκαλέσει θαυμασμό με τα «μαγικά» του, μετρώντας 26.4 πόντους, 6.8 ασίστ, 7.4 ριμπάουντ και 2.4 κλεψίματα σε 30.6 λεπτά παιχνιδιού.

The winner takes it all

Οι δύο top σκόρερ του Μουντομπάσκετ 2023 και wannabe MVPs του ΝΒΑ (ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν 5ος στην φετινή ψηφοφορία και ο Ντόντσιτς 8ος) θα βρεθούν face-to-face στο "Mall of Asia Arena", και το κίνητρο για να αποδείξουν ποιος από τους δύο είναι ο κορυφαίος, είναι τεράστιο. Δεν ξέρουμε αν ο νικητής θα… τα πάρει όλα, είναι πολύ πιθανό, όποιος προκριθεί από αυτή τη «μάχη», να φτάσει ακόμα και στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Όσον αφορά τις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο ΝΒΑ, μοιράζονται τις νίκες (4-4), ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο συναντήθηκαν δύο φορές στο παρκέ (επίσης μοιράστηκαν τις νίκες), με τον SGA να έχει 40.0 πόντους, 6.0 ασίστ, 4.0 ριμπάουντ και 2.5 κλεψίματα και τον “Lukamagic” να μετρά 34.5 πόντους, 13.5 ριμπάουντ και 9.0 ασίστ.

