Ο Ντρέικ απέτισε φόρο τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ

Τρία χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Κόμπι Μπράιαντ άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, αλλά ο κόσμος ακόμα τον θυμάται, τον σέβεται και τον αποθεώνει.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο της περιοδείας του «It's All a Blur», ο Ντρέικ απέτισε φόρο τιμής στον μεγάλο Κόμπι. Αφορμή η κίνηση ενός θαυμαστή του να πετάξει στη σκηνή τη φανέλα του Μπράιαντ. Τότε ο Drake σταμάτησε τη μουσική και κράτησε ψηλά τη φανέλα του.

«Θα την κρατήσω ψηλά, γιατί πρέπει να δείξουμε αγάπη στον Κόμπι» είπε και γνώρισε την αποθέωση.

Drake caught a Kobe Bryant jersey on stage last night and paid his respect to him during the show 💛💜 📸 @josephcaptures pic.twitter.com/hC0ey8tICW