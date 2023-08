Κολοσσός: Ανανέωσε με… Τιτανικό τον Μπιλλή (vid)

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την ανανέωση συμβολαίου με τον Σωτήρη Μπιλλή για την επόμενη σεζόν.

Ο Σωτήρης Μπιλλής θα παραμείνει κάτοικος Ρόδου και την επομένη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Κολοσσού με ένα post στο twitter. Μάλιστα, οι Ροδίτες βρήκαν έναν… ευφάνταστο τρόπο να γιορτάσουν την επέκταση συμβολαίου του παίκτη, καθώς τοποθέτησαν τον σάουντρακ από "My Heart Will Go On" της Σελίν Ντιόν που έπαιξε στην σειρά του Τιτανικού.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο 26χρονος παίκτης μέτρησε 1,3 πόντους και 1,4 ριμπάουντ μέσο όρο σε 8 λεπτά συμμετοχής.