Luke Se7en (ή μήπως 4+3;)!

Ας ξεκινήσουμε με τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Άπαξ και φύγει το μεγαλόσωμο θηλαστικό από τον χώρο, θα γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα και θα μείνει περισσότερος χώρος για τα υπόλοιπα. Ο Λουκ Σίκμα είναι 34 ετών! 33 μπορεί να σου πει χαμογελώντας, έχει μερικές ημέρες ακόμα μέχρι να σβήσει τα 34 κεράκια. Σε τέσσερα χρόνια στην ευρωλίγκα με τη φανέλα της Άλμπα έχει χάσει εννέα ματς. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια παίζει κατά μέσο όρο 24 λεπτά. Κάποια στιγμή είχε φτάσει τον απίστευτο αριθμό των 214 αγώνων στους 216 με την Άλμπα. Συνεχόμενα. Είχε χάσει μόλις δύο ματς σε δύο σεζόν! Είμαστε εντάξει; Είμαστε! Πάμε παρακάτω; Πάμε! «Προσέχω αρκετά το σώμα μου. Παίζω επαγγελματικά πάνω από δέκα χρόνια και ξέρω πότε πρέπει να κοιμηθώ περισσότερο και πότε πρέπει να φάω πίτσα».

Και, πιστέψτε μας, για έναν λάτρη της ποιοτικής ζωής και του ποιοτικού φαγητό, τόσο ο ύπνος, όσο και η πίτσα είναι απολύτως απαραίτητα…

Bellevue… Δεν είναι ακριβώς η τοποθεσία του ομώνυμου βιβλίου, ούτε έχει κάποια σχέση η πλοκή της ζωής των Σίκμα με το μυθιστόρημα της Ντέλια Όουενς. Όταν, όμως, ακούς για ένα μέρος που απέχει τριάντα λεπτά από τα Lake Hills, έχει θέα τη λίμνη Ουάσινγκτον, ήταν νούμερο ένα μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες να ζεις και να ξεκινήσεις επιχείρηση το 2008, νούμερο τέσσερα το 2010 και νούμερο δύο καλύτερη περιοχή για να ζεις το 2014 – ε, κάπως έτσι φαντάζεσαι το μέρος που τραγουδούν οι καραβίδες και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Κι ας βρέχει συχνά.

Εκεί ξεκινάει η ιστορία. Εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Λουκ Σίκμα, δίπλα-δίπλα με την οικογένεια Σρεμπφ, παίζοντας μπάσκετ στο γυμνάσιο με τον γιο του Ντέτλεφ. Μια γειτονιά θρύλων των ΝΒΑ. Θρύλων του Σιάτλ. Θρύλων της οικείας Σίκμα. Κατεβαίνοντας τη μεγάλη, εσωτερική σκάλα της έπαυλης στο Μπελβί, υπήρχαν διάφορα διακοσμητικά κάδρα στους τοίχους. Ένα παιδί δε θα έδινε απαραιτήτως σημασία, ίσως, μάλιστα, και να προτιμούσε ένα κουτάβι ή ένα άλογο από τους περίεργους ενήλικες που έμοιαζαν παγιδευμένοι στο χρόνο και εγκλωβισμένοι πίσω από το γυαλί της κορνίζας. Κάποιος Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, κάποιος Μάτζικ Τζόνσον, κάποιος Μόουζες Μαλόουν, τι μπορούν να πουν σε έναν πιτσιρικά που μεγαλώνει τη δεκαετία του ’90; Δεν έχει youtube, δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει social media, και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τον νοιάζει και πολύ ποιοι είναι αυτοί οι τύποι στο σαλόνι του μπαμπά.

«Άργησα πολύ να καταλάβω ποιοι ήταν και να μάθω την ιστορία του ΝΒΑ», παραδέχεται και αυτό ήταν το καλύτερο για όλους. Ο Τζακ Σίκμα δεν ήταν ο θρύλος του Σιάτλ, ο άνθρωπος που οδήγησε τον οργανισμό στο μοναδικό του πρωτάθλημα, ο παίκτης που άλλαξε το διήγημα για τα πεντάρια στο μπάσκετ ή εκείνος που είχε τη δική του κίνηση, τη signature move, που διδάσκεται μέχρι και σήμερα στις ατομικές προπονήσεις. Ο Τζακ δεν ήταν εκείνος για τον οποίο είχε ειπωθεί το αμίμητο «να ανταλλάξω τον Σίκμα με τον Μόουζες Μαλόουν; Δεν θα τον άλλαζα ούτε για την ανάσταση της Μέριλιν Μονρόε στο δωμάτιο μου», δεν ήταν ο εφτά φορές all star ή εκείνος που έχει να διηγείται τη ζωντανή παράσταση του Μάρβιν Γκέι στο All Star game του 1983 στο Ίνγκλεγουντ, λίγο καιρό πριν ο «πρίγκιπας της σόουλ» φύγει από τη ζωή.

Ο Τζακ ήταν ο πατέρας του, με τον οποίο πήγαινε για ψάρεμα, εκείνος με τον οποίο έπαιζαν σουτάκια και ο σύζυγος της Σον! Η Σον Στρίκλαντ (λες και η οικογένεια έπρεπε σε όλα της να θυμίζει μπάσκετ) ξεκίνησε να παρακολουθεί στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Δεν υπήρχε τίποτα εκείνη την εποχή το οποίο να πλησιάζει καν στη δημοτικότητα και στο entertainment που υπάρχει σήμερα στο ΝΒΑ. Πήγαινε γιατί έπρεπε να πάει να δει τον Τζακ. Έπαιρνε μαζί της και μερικά περιοδικά να διαβάζει για να περνάει η ώρα μέχρι να τελειώσει το ματς. Δεν την ενδιέφερε αν ο τότε σύντροφός της είχε πετύχει κάποτε 100 πόντους σε ένα τουρνουά τεσσάρων αγώνων, προκαλώντας το ενδιαφέρον όλων των κολεγίων, ούτε αν επιλέχτηκε ψηλά στο ντραφτ, ούτε αν κάποια στιγμή η φανέλα του θα αποσυρθεί από τον οργανισμό, επηρεάζοντας αργότερα και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Την ενδιέφερε να είναι καλός πατέρας…

«Από τότε που ήμασταν έξι ετών και παίζαμε στο γκαράζ, καταλάβαινα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον κερδίσω στις βολές», διηγείται ο Λουκ για τις ώρες που περνούσε με τον μικρότερο αδερφό του, Νέιτ, και τον Τζακ μαθαίνοντας μπάσκετ. Δεν ήταν μόνο το μπάσκετ. Δοκίμασε και σε άλλα αθλήματα, αλλά στην πορεία και αντιλαμβανόμενος εντέλει ποιος είναι ο μπαμπάς του πήρε τη μεγάλη απόφαση. «Ήμουν περίπου εννέα ή δέκα ετών όταν άρχισα να πηγαίνω σε αγώνες των Σούπερσονικς μαζί του και συνέχεια του ζητούσαν φωτογραφίες, αυτόγραφα, και του έλεγαν ιστορίες από τότε που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τότε άρχισα να σχηματίζω μια εικόνα για εκείνον. Τα βίντεο ήρθαν αργότερα. Και τότε ήταν που του ζήτησα να μας δείξει και το δακτυλίδι, το οποίο πολύ σπάνια έβγαζε από την κρυψώνα. Τότε κατάλαβα ποιος ήταν. Ήταν πηγή έμπνευσης και περηφάνιας. Ήταν ένας από τους σπουδαίους».

Και όπως συνήθως πράττουν οι σπουδαίοι, ήξερε και πότε να σταματήσει. Το 1991 στα 36 του χρόνια αποσύρθηκε από το ΝΒΑ και περίπου το 2005 αποσύρθηκε από τα οικογενειακά μονά. «Από τότε που ήμουν 14 ετών άρχισε να βρίσκει δικαιολογίες για να μην παίζουμε», προσθέτει ο Νέιτ, ο οποίος δε συνέχισε το μπάσκετ μετά το κολέγιο, εν αντιθέσει με τον Λουκ που - ακριβώς όπως και ο πατέρας του – πήρε ύψος πολύ απότομα και χρησιμοποίησε όλα τα μυστικά τα οποία είχε μάθει για να παίζει γκαρντ, στη νέα του θέση. Μαζί με το μυστικό που του είχε πει ο πατέρας του. Τη μοναδική συμβουλή που του είχε δώσει.

«Να παίζεις και να το χαίρεσαι, γιε μου. Να παίζεις και να χαίρεσαι».