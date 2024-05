Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο - Σιγκαπούρη

Στην πτήση σημειώθηκαν έντονες αναταράξεις, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και πάνω από 30 τραυματίες, μετέδωσε το BBC.

Το Boeing 777-300ER με προορισμό τη Σιγκαπούρη εξετράπη στην Μπανγκόκ όπου και προσγειώθηκε εκτάκτως στις 15:45 τοπική ώρα (08:00 GMT).

Στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi υπήρξε επείγουσα κινητοποίηση, με ασθενοφόρα και περιπολικά να κατευθύνονται άμεσα στο σημείο.

Πηγή: protothema.gr

BREAKING @SingaporeAir is now confirming the death of a passenger following severe turbulence during flight #SQ321 https://t.co/Ct20hecMRY pic.twitter.com/p72tAwPxlZ