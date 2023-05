Χάντερ: «Ψηλά το κεφάλι και επιστρέψτε του χρόνου»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα που πήρε την πρωτιά στην κανονική περίοδο και έφτασε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ όλη τη χρονιά. Και αυτό είναι κοινώς αποδεκτό.

Μάλιστα και ένας πρώην «ερυθρόλευκος», ο Οθέλο Χάντερ μοίρασε συγχαρητήρια στην πρώην ομάδα του.

«Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Η Ευρωλίγκα γίνεται όλο και καλύτερη. Μπράβο στον Ολυμπιακό, παίξανε φοβερό μπάσκετ όλη τη χρονιά, κρατήστε το κεφάλι σας ψηλά και επιστρέψτε και την επόμενη σεζόν. Όλη μου την αγάπη», έγραψε συγκεκριμένα ο Αμερικανός.

I can’t wait to see what next year looks like. The Euroleague is just getting better and better. @olympiacosbc you guys played great basketball all year long keep your heads up and get back next year. Much love.