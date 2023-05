Το Λέικερς-Ουόριορς έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης 27 χρόνων! (pic)

Οι «Λιμνάνθρωποι» αναδείχθηκαν νικητές επικρατώντας με 4-2 στη σειρά κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές του NBA, παίρνοντας το εισιτήρια για τους τελικούς της δυτικής περιφέρειες.

Οι μάχες του Λεμπρόν Τζέιμς με τον Στεφ Κάρι, μαγνήτισαν τα βλέμματα, δεδομένης και της εμπορικότητας των δύο ομάδων, με το NBA, να ανακοινώνει το ρεκόρ τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η Λίγκα τα ματς των Λέικερς με τους Ουόριορς είχαν κατά μέσο όρο 7,8 εκατομμύρια θεατές μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα που κάλυψαν τις αναμετρήσεις.

Αυτό το νούμερο, έκανε τις έξι αναμετρήσεις των ημιτελικών της δυτικής περιφέρειας, τη σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση τα τελευταία 27 χρόνια!

The Los Angeles Lakers-Golden State Warriors series averaged 7.8M viewers across ABC, ESPN and TNT, making it the most watched Conference Semifinals series in 27 years. pic.twitter.com/pJxc2dSp60