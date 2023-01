Ήρθε, έπαιξε και... έφυγε ο Ουίλιαμς από τον Απόλλωνα Πάτρας

Στις αρχές του 2023 ο Απόλλων Πατρών κατάφερε να κάνει δικό του τον Σέσιλ Ουίλιαμς, φτάνοντας σε σμυφωνία με τον πρώην παίκτη της Τόφας. Στο πρόσωπο του Αμερικανού σουτέρ έβλεπε τον παίκτη που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα και να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του κομβικού -μέχρι την αποχώρησή του- Ράιαν Τέιλορ.

Παρ' όλα αυτά η θητεία του Ουόλιαμς στην ομάδα του Νίκου Βετούλα κράτησε ελάχιστες μέρες και έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι. Αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου σκόραρε 12 πόντους με 4/12 σουτ.

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως ο Ουίλιαμς αποχώρησε ήδη από την αχαϊκή πρωτεύουσα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Για την ακρίβεια, θα φοράει τη φανέλα της Μανίσα, όπου και θα ανταμώσει με τον Χακάν Ντεμίρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Η εξέλιξη αυτή βγάζει και πάλι στην αγορά τον Απόλλωνα, ώστε να καλύψει άμεσα το κενό που δημιουργεί η αποχώρηση του Αμερικανού σουτέρ.

