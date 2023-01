Υπέγραψε στη G-League και... ελπίζει για ΝΒΑ ο Ντόρσεϊ

Ο διεθνής με την Ελλάδα γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο στη G-League, όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, επιστρέφοντας στους Τέξας Λέτζεντς οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματά του.

Ωστόσο, ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δε δεσμεύεται πλέον με Two-Way contract με τους Ντάλας Μάβερικς, συνεχίζει στη G-League, διατηρώντας την ελπίδα να κεντρίσει το ενδιαφέρον κάποιας ομάδας του ΝΒΑ και να υπογράψει εκεί (τουλάχιστον) ένα 10ήμερο συμβόλαιο.

Ο Ντόρσεϊ απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε από την Ευρωλίγκα, όμως τελικά ο ίδιος αποφάσισε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στον εαυτό του για το ΝΒΑ, με τους Λέικερς πάντως να τον απορρίπτουν μετά τις προπονήσεις που έκανε μαζί τους.

The @TexasLegends currently hold Dorsey's @nbagleague rights because of the games he played with the Legends on a Mavericks two-way contract, so a trade would be required for Dorsey to play elsewhere in the G League this season.



