Στη λίστα της Φενέρμπαχτσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Τα προβλήματα τραυματισμών εξακολουθούν να ταλανίζουν την Φενέρμπαχτσε. Τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό αυτό του Τζόναθαν Μότλεϊ, που θα μείνει νοκ άουτ για 10-15 μέρες, με τον Δημήτρη Ιτούδη να στερείται έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του στην επίθεση.

Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία του Νεμάνια Μπιέλιτσα, ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό με την τουρκική ομάδα, έχει οδηγήσει τον Δημήτρη Ιτούδη και τους συνεργάτες του να βγουν στην αγορά, προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ.

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που αγωνίζεται στους Windy City Bulls, θυγατρική ομάδα των Σικάγο Μπουλς, στην G-League, έχοντας υπογράψει two-way contract με τους «ταύρους».

Η περίπτωση του Έλληνα σέντερ είναι στη λίστα της τουρκικής ομάδας, που θέλει να ενισχύσει την φροντ λάιν της ενόψει συνέχειας.

Source SDNA: There is a connection between Fener and Kostas Antetokounmpo