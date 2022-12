Το 25ο All Star Game είναι μια Γιορτή του Μπάσκετ που κάθε φίλος του αθλήματος μπορεί να συμμετέχει!

Το διήμερο Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 13:00 θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο κατά μήκος του «Τείχους των Εθνών» τουρνουά 3 on 3 και 1 on 1 με την ονομασία FUN & BE ALL STAR, στο οποίο μπορούν να παίξουν και να διασκεδάσουν οι φίλες και οι φίλοι της «πορτοκαλί θεάς» δημιουργώντας ομάδες 3+1 ατόμων και δηλώνοντας συμμετοχή λίγο πριν παίξουν!

Γι΄αυτό ελάτε στο ΟΑΚΑ με τα αθλητικά σας! Στο τουρνουά 3 on 3 FUN & BE ALL STAR προβλέπονται παιχνίδια, διαγωνισμοί και δώρα για όλους τους συμμετέχοντες.

Όσες και όσοι πάρουν μέρος θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης τους:

* 2014-16

* 2011-13

* 2008-10

* 2005-7

* 2002-4

* 2001 και μεγαλύτεροι

Όσοι πάρουν μέρουν θα έχουν δωρεάν είσοδο μαζί με τους συνοδούς τους, σε όλους τους αγώνες του 25ου All Star Game και θα διεκδικήσουν μετά από κλήρωση των νικητριών ομάδων κάθε κατηγορίας τα εξής δώρα:

* Τέσσερις αθλητές της τυχερής ομάδας θα καθίσουν ανά 2 στους πάγκους των ομάδων κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Αγώνα της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου:

* Αθλητικό υλικό από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

* Αθλητικό υλικό από τον Π.Σ.Α.Κ.

* Αθλητικά είδη από χορηγούς

* Αθλητικά είδη από τις Κ.Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο κινητό τηλέφωνο του κ. Κώστα Αλεξανδρίδη 6975888708.