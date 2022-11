To «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ στη Μάλαγα για τον Ντάρκο-Κέλι (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη έναν πολύ σοβαρό και σοκαριστικό τραυματισμό στο πόδι στο ματς απέναντι στην ισπανική ομάδα, που θα τον αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ουνικάχα Μάλαγα, στο γιατρό και στο ιατρικό επιτελείο του νοσοκομείου της Μάλαγα, Quironsalud, για την βοήθειά τους στις δύσκολες στιγμές με τον τραυματισμό του Ζακ Ντάρκο-Κέλι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται» αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την άμεση βοήθεια που πρόσφεραν οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας.



We would like to say a big thank you to @unicajaCB and the doctor/medical staff of the Quironsalud Malaga Hospital for their help during the difficult moments with the injury of @ZDK_406

It’s very important to be with people that really care 🙏🏼 pic.twitter.com/gsixaZnnm3